الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستعقد الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤتمرها العلمي السادس "الأبعاد الجغرافية لصناعة الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" خلال الفترة 8-6 مارس 2023م، بهدف توضيح دور الجغرافية في توجيه الثقافة والنهوض بالتنمية، وتوجيه متخذ القرار وخدمة المجتمعات المحلية، وذلك بحي الثقافة (كتارا) في دولة قطر.ودعت الجمعية الباحثين والدارسين للمشاركة في المؤتمر، وإرسال ملخصات بحوثهم إلى اللجنة العلمية للمؤتمر في موعد أقصاه 6 نوفمبر 2022م، مؤكدةً أن دول الخليج تميزت بهوية ثقافية فريدة، وذات خصوصية فرضتها الطبيعة الجغرافية الصحراوية، والأبعاد الاجتماعية الدينية، والأعـراف والعادات والتقاليد، مبينةً أن المجتمع الخليجي تعرض بعد اكتشاف النفط إلى العديد من فضاءات التحول التي أسهمت في التأثير على الثقافة.ويهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية المؤسسات الثقافية لدول الخليج العربية في ربط العلوم الجغرافية بالثقافة، وتوضيح دور الجغرافيا والجغرافيين في الثقافة وصناعتها بدول المجلس، وماهية العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في صناعة الثقافة المحلية، إضافةً إلى جمع ودمج الخبرات الجغرافية المحلية والإقليمية والدولية.ويتمحور المؤتمر في دور المؤسسات الثقافية لدول الخليج العربي في ربط العلوم الجغرافية، والأبعاد الجغرافية الطبيعيـة والبشرية ودورها في صناعة الثقافة، وبيان التقنيات الجغرافية الحديثة وتأثيرها، واستعراض القضايا البيئية الناشئة وتأثيرها في صناعة الثقافة.من جانبة دعا الأمين العام للجمعية الدكتور فهد بن عبدالعزيز المطلق، الأكاديميين والدارسين والباحثين والمهتمين؛ للمشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان المقبولين للمشاركة بتاريخ 11 ديسمبر 2022م، وموعد تسلم أوراق البحوث كاملة 22 يناير 2023م، علماً أن آخر موعد لتسليم العروض المرئية (PowerPoint Presentation ) بتاريخ 12 فبراير 2023م.// انتهى //13:41ت م0073