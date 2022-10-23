الكويت 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 7ر19 نقطة، ما نسبته 27ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 53ر7266 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر261 مليون سهم، بقيمة 5ر63 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11823 صفقة.وصعد مؤشر السوق الرئيس 08ر7 نقاط، ليبلغ مستوى 98ر5418 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر162 مليون سهم، عبر 5518 صفقة، بقيمة 4ر17 مليون دينار.وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 31ر0 في المئة، ما يعادل 9ر24 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 46ر8144 نقطة، من خلال تداول 5ر98 مليون سهم، عبر 6305 صفقات، بقيمة 13ر46 مليون دينار.وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 5ر10 نقاط، أو 19ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 97ر5613 نقطة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر137 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 6ر15 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 4163 صفقة.// انتهى //13:45ت م0076