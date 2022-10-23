حائل 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأعلنت بلدية محافظة بقعاء التابعة لأمانة منطقة حائل، طرحها لـ 14 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، والمتمثلة في تشغيل المباني التجارية بالمحافظة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستودعات، وسكن عمالة، ومحال صناعية، بالإضافة إلى ترميم وتشغيل ورش وإنشاء مواقع للصرافة الآلية.وأوضح رئيس البلدية المهندس طلال بن علي الشريف، أن طرح هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن حرص البلدية على تنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين؛ للمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، وتوفير الفرص الوظيفية، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.// انتهى //13:50ت م0080