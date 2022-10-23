أبها 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسبدأ فرع الكلية التقنية للبنين بمحافظة أحد رفيدة اليوم التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.وأوضحت الكلية، أن التسجيل الذي يستمر مدة خمسة أيام، سيكون متاحاً في تخصصات تقنية شبكات الحاسب الآلي، وتقنية الموارد البشرية، ودعت الكلية الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع للاطلاع على الشروط والمزايا، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.// انتهى //13:50ت م0081