عرعر 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر‬ اليوم، عن بدء التقديم للفصل التدريبي الثاني 1444هـ، لبرنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (العناية بالشعر - العناية بالبشرة - تصميم الأزياء).وأوضحت الكلية أن التقديم يستمر حتى 2 / 4 / 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //13:51ت م0082