عام / "تقني عرعر للبنات" يعلن بدء التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني
الأحد 1444/3/27 هـ الموافق 2022/10/23 م واس
عرعر 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واس
أعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر اليوم، عن بدء التقديم للفصل التدريبي الثاني 1444هـ، لبرنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (العناية بالشعر - العناية بالبشرة - تصميم الأزياء).
وأوضحت الكلية أن التقديم يستمر حتى 2 / 4 / 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.
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