بريدة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسافتتح تجمع القصيم الصحي وحدة الرعاية التلطيفية في البرج الطبي الشمالي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وهي إحدى مبادرات نموذج الرعاية الصحية الحديث؛ لتقديم الرعاية الصحية للمريض والقائمين على رعايته.وبين التجمع أن نظام الرعاية التلطيفية عبارة عن خدمة تقوم على توفير رعاية متواصلة للمرضى وعائلاتهم، وذلك من خلال تقديم الدعم للأسر, إلى جانب المشورة الطبية، وتوفير خدمات الرعاية التلطيفية, موضحاً أن الوحدة تعمل على تفعيل دور العائلة وتمكينهم من رعاية المريض بطرق سليمة، من خلال تدريب المرافق على كيفية التعامل مع الحالة الصحية والنفسية للمريض وتقديم أفضل خدمة رعاية له.// انتهى //13:54ت م0083