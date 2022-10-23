الدمام 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا انطلاقة معرض "وظائف 2022"، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف، بمشاركة 120 شركة ومؤسسة، ويستمر لمدة أربعة أيام، على أرض شركة معارض الظهران الدولية "الظهران إكسبو" بالراكة.وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية سمو أمير المنطقة للمعرض، مؤكدا أنها تمثل دعما كبيرا لهذه الفعالية، منوها بحرص سموه الدائم على دعم برامج وأنشطة وفعاليات الغرفة الموجهة لقطاع الأعمال وتعزيز جهوده في مسارات التوطين المختلفة.وأوضح أن المعرض يطرح أكثر من 5000 فرصة عمل في تخصصات متنوعة موجهة للرجال والسيدات بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة، لافتا النظر إلى أن المعرض يشكل منصة مهمة وفرصة ثمينة لطالبي العمل من الكفاءات الوطنية، الذين يبحثون عن فرص وظيفية تبرز من خلالها طاقاتها وإمكاناتها في مختلف القطاعات.وبين أن المعرض في نسخته التاسعة يهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإبراز دور هذا القطاع في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات وطالبي العمل من جهة ثالثة.من جهته أفاد الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، أن هذه النسخة من المعرض تأتي بإمكانات تقنية حديثة ومتنوعة بحيث يسهل على طالبي العمل من الجنسين البحث عن الفرص الوظيفية والتسجيل ضمن المتقدمين عليها، مشيرًا إلى أن الغرفة أتاحت للمتقدمين للمعرض خدمة التسجيل الإلكتروني الذي يمكنهم من الدخول مباشرة إلى المعرض وبدون الحاجة للتسجيل الحضوري.ويمكن للمستفيدين -طالبي وطالبات العمل- التسجيل إلكترونيًا في المعرض من خلال أيقونة التسجيل الموجودة في الموقع الإلكتروني للمعرض، وتحميل المتطلبات وبذلك لا يحتم عليه إحضار السيرة الذاتية أو طباعتها أو تصويرها إلى نسخ للتقدم بها إلى الشركات الموجودة حيث إن جميع معلوماته في السيرة الذاتية ستكون على الموقع وبإمكان الشركات الاطلاع عليها مباشرة.// انتهى //15:29ت م0111