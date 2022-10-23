اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في محافظات بيروت والبقاع والشمال
الأحد 1444/3/27 هـ الموافق 2022/10/23 م واس
بيروت 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1.000 سلة غذائية في محافظات بيروت والبقاع والشمال اللبنانية، استفاد منها ما يقارب 5 آلاف فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
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15:34ت م
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