بيروت 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1.000 سلة غذائية في محافظات بيروت والبقاع والشمال اللبنانية، استفاد منها ما يقارب 5 آلاف فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.// انتهى //15:34ت م0112