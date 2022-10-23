الخرطوم 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية السودان.ووُزعت أمس 948 سلة غذائية في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 948 أسرة. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف.// انتهى //15:34ت م0113