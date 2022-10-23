الرياض 27 ربيع الأول 1444هـ الموافق 23 أكتوبر 2022م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:36ت م0114