حضرموت 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنًا و800 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3.600 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //15:39ت م0117