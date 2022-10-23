محافظات يمنية 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2022م من انتزاع 808 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها سبعة ألغام مضادة للأفراد و 444 لغمًا مضادًا للدبابات، و 340 ذخيرة غير متفجرة، و 17 عبوة ناسفة.ونزع فريق "مسام" 68 لغمًا مضادًا للدبابات و 246 ذخيرة غير متفجرة و 16 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نُزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 12 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الخوخة، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و15 لغمًا مضادًا للدبابات و15 ذخيرة غير متفجرة بمديرية حيس.وفي محافظة مأرب نزع الفريق 277 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان. فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع 40 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير متفجرة في مديرية الوازعية، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و 8 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخاء، و14 لغمًا مضادًا للدبابات و40 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، وستة ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر أكتوبر 8.586 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية مشروع "مسام" 369 ألفًا و 159 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.// انتهى //15:39ت م0118