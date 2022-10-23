حجة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 3.904 مستفيدين، خلال شهر سبتمبر 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 536 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 504 مستفيدين، وعيادة الباطنية 815 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 52 حالة، فيما صُرِفت الأدوية لـ 1.952 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 45 مريضًا، وعيادة التوعية والتثقيف 8 أفراد. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 554 مريضًا، ونفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //15:39ت م0119