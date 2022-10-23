الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسعقدت اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون اجتماعها الأول، في مقر الأمانة بالرياض اليوم، برئاسة معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة -رئيس الدورة الحالية- المهندس ماجد بن محمد المزيد، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد حمد الكويتي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان المهندس سعيد بن حمود المعولي، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، ومساعد المدير العام للإدارة العامة للمعلومات في وزارة الداخلية بدولة الكويت العميد أحمد ماجد الماجد، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة للتعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الأمن السيبراني، شملت وضع الأطر والسياسات والإجراءات المشتركة للتصدي للتهديدات السيبرانية، ومواءمة الجهود بين دول المجلس بمختلف القطاعات، ورفع مستوى التعاون الدولي مع الدول والمنظمات ذات العلاقة، وتعزيز ونمو صناعة الأمن السيبراني بدول المجلس، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب المتعلقة بالأمن السيبراني، هدف تهيئة فضاء سيبراني آمن لحماية دول المجلس من التهديدات السيبرانية، وأُطلق خلال هذا الاجتماع التمرين الخليجي الأول للأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز التواصل ومشاركة المعلومات بين دول المجلس، وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية المختصة بالأمن السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية والاستعداد لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية، إضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية.// انتهى //15:40ت م0120