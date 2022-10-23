الدمام 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسنظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أمس مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي تحت مسمى "المشي بأكتوبر الوردي" في الواجهة البحرية بمحافظة الخبر.وشارك في مبادرة المشي 120 متطوعًا ومتطوعة بالهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، وامتدت مسافة الطريق المخصص للمشي 3 كيلومترات، وهدفت المبادرة إلى التوعية بأهمية ممارسة رياضة المشي للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.وتسعى الهيئة من خلال إقامة مثل هذه المبادرات إلى نشر ثقافة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال عدة مبادرات تقيمها في الأيام العالمية والمناسبات السنوية في عدة مجالات صحية وطبية ورياضية وغيرها فيما يختص بسلامة وصحة أفراد المجتمع.// انتهى //15:41ت م0121