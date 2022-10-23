حائل 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسدشنت أمانة منطقة حائل ممثلة في إدارة مشاريع الإنارة مؤخرًا، مشروع إضاءة الواجهة الجبلية لمدينة حائل ضمن مشاريع جودة الحياة ومعالجة التشوهات البصرية، وذلك انطلاقًا من المكانة التاريخية التي تحظى بها جبال أجا، كونها من أهم وأبرز المواقع في مدينة حائل.وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي, أن أمانة منطقة حائل تولي مشاريع أنسنة المدن اهتمامًا كبيرًا، لما لها من دور فعال في تحسين جودة الحياة والتنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيرًا إلى أن هذه الجبال تعد ذات قيمة جمالية بديعة في الفترة النهارية فقط.وبين آل علي أن الأمانة عملت على تحسين هذه الواجهة الجبلية خلال الفترة المسائية بتقنيات جديدة ووحدات إضاءة تفاعلية وموفرة للطاقة تحقق كفاءة الاستهلاك وكفاءة الإنفاق، يُعرض بها العديد من السيناريوهات من خلال 1350 وحدة إضاءة مربوطة بشبكة بيانات عالية السرعة على هذه الواجهة الجبلية التي تمتد لأكثر من ٥٠٠٠ متر طولي بمشهد بانورامي يقع في أعلى المستويات الأرضية ارتفاعًا بمدينة حائل، حيث تشاهد بوضوح تام على بُعد أكثر من ٢٥ كلم.// انتهى //15:41ت م0122