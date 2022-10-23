المدينة المنورة ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢م واسأعلن تجمّع المدينة المنورة الصحي عن بدء العمل بمركز صحي حنين بمحافظة بدر على مدار ٢٤ ساعة.ويهدف المركز إلى توفير خدمات الرعاية العاجلة والطارئة لأهالي المحافظة، حيث يقدم المركز خدمات الفحص البصري والاستقبال وعيادات طبية وضماد وصيدلية ومختبر وأشعة، كما تم دعم المركز بجميع التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة والكوادر المؤهلة لرعاية الحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادتين طبية مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة.وأوضح تجمّع المدينة الصحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التجمّع بهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول إلى الخدمات وتقديم أفضلها، ضمن إطار حرص التجمّع على استثمار كافة الإمكانات المتاحة وتجويد الخدمات المقدمة للارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية.وينضم مركز صحي حنين للرعاية العاجلة بمحافظة بدر لمراكز الدعيثة والهجرة ووعيرة، ومركز مستشفى الميقات ونجود الطبي بالمدينة المنورة ومركز السميري بمحافظة ينبع، ومركز الصلصلة بمحافظة خيبر ومركز مستشفى الأمير عبدالمحسن ومركز صحي المنشية للرعاية العاجلة بمحافظة العلا، التي أطلقها تجمّع المدينة المنورة الصحي مؤخراً .// انتهى//15:42ت م0124