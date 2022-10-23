عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات في عدة مناطق باكستانية
الأحد 1444/3/27 هـ الموافق 2022/10/23 م واس
إسلام آباد 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واس
واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
و وُزعت أمس 524 سلة غذائية و 400 حقيبة إيوائية و 160 خيمة و 1.048 ناموسية في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان ومنطقة جامشورو بإقليم السند، استفاد منها 6.468 فردًا .
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
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15:48ت م
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