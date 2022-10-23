إسلام آباد 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.و وُزعت أمس 524 سلة غذائية و 400 حقيبة إيوائية و 160 خيمة و 1.048 ناموسية في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان ومنطقة جامشورو بإقليم السند، استفاد منها 6.468 فردًا .وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.// انتهى //15:48ت م0125