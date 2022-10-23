الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والتطورات في جمهورية لبنان، والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.// انتهى //16:09ت م0131