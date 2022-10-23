عمّان 27 ربيع الأول 1444هـ الموافق 23 أكتوبر 2022م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني.وأكد السفير السديري خلال القاء، حرص المملكة على ضرورة تمكين وكالة "الأونروا" من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ومسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.وأشاد بجهود المفوض العام "والأونروا" في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة وغير المستقرة.بدوره، ثمن المفوض العام "للأونروا" دور المملكة في دعم عمل وجهود الأونروا لرعاية اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //16:09ت م0132