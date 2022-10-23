الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.وهنأ المعجب الدكتورة التويجري بالثقة الملكية الغالية بتعيينها رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان، منوهًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في مشاركة قطاعات الدولة بحفظ الحقوق ورعاية المصالح، مؤكدًا على اهتمام الدولة - رعاها الله - بتطوير البيئة التشريعية واهتمامها البالغ في حماية الإنسان وحفظ ضرورياته الخمس، والتشديد في تطبيق العقوبات حال الجناية عليه بأي صورة كانت.وبُحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العمل الفاعل في مجال حقوق الإنسان، والضمانات المرعية التي كفلتها الأنظمة خاصة الجزائية منها، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.// انتهى //16:17ت م0133