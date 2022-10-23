الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، بمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد بن حمود المعولي، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية والأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:18ت م0134