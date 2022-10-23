القاهرة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم ، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 4ر710 مليار جنيه، بعد تعاملات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 15ر0 % لينهى التعاملات عند مستوى 24ر10258 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 71ر0 % مسجلًا 13ر2239 نقطة، وزاد مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بحو 49ر0% ليصل إلى مستوى 3ر3196 نقطة.// انتهى //16:59ت م0137