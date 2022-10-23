القاهرة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسرحبت جامعة الدول العربية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلةـ، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث كشف عن سياسات وإجراءات إسرائيلية تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل جزء من سكانها المدنيين إلى أراضٍ تحتلها، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالترحيل أو النقل القسري.وثمن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، جهود لجنة التحقيق الدولية وما توصل إليه تقريرها من نتائج، عادًّا أن ما تضمنه التقرير إضافة مهمة لسلسلة المواقف والتقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة وجهات دولية حقوقية توثق جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين والأرض والمقدسات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكد ضرورة مساءلة ومحاكمة قادة ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إنصافه لنيل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.// انتهى //16:59ت م0138