القاهرة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسطالب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أصحاب المعالي وزراء البيئة العرب؛ بزيادة الاهتمام بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال التنبؤ بالكوارث؛ والاهتمام بضحايا الكوارث وتقديم المساعدات اللازمة لهم سواء كانت غذائية أو صحية أو إيوائية.وأوضح الدكتور التويجري في كلمة ألقاها أمام مؤتمر وزراء البيئة العرب في دورته الـ 33 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة المنعقد الخميس الماضي, أنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدت بعض الدول العربية العديد من الظواهر المناخية وازدادت حدة ووتيرة الكوارث؛ وكان لها ضحايا في بعض تلك الدول منها ضحايا الفيضانات في الجزائر والسودان واليمن؛ والجفاف في الصومال؛ مما زاد من أعداد الضحايا، والمحتاجين للمأوى، والعلاج والغذاء.وأبان أنه نظراً لما تعاني منه الدول العربية من التغيّرات المناخية وزيادة عدد الضحايا؛ واستعداداً لمواجهة الكوارث؛ أنشأت الأمانة العامة للمنظمة العربية المركز العربي للاستعداد للكوارث وذلك للتنبؤ بها قبل حدوثها؛ وإطلاق الإنذارات بشأنها؛ وبناء قدرات الهيئات والجمعيات الوطنية للاهتمام بالكوارث والتصدي لها؛ وإعداد الخطط والتدريب لمنسوبيها لمواجهة الكوارث والتصدي لها والتعامل معها؛ مطالبًا أصحاب المعالي وزراء البيئة العرب بتعظيم هذا الجهد ودعمه من أجل التصدي للكوارث؛ مشيرًا إلى أن المركز يشمل جميع الدول العربية من خلال هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ وأنشئت مراكز فرعية بالجمعيات ترتبط بالمركز الرئيس بالرياض؛ والتوجه للاستفادة من التقنية الحديثة للاستعداد للكارثة قبل وقوعها والتهيؤ لمواجهتها ؛ وتم التواصل مع هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر إضافة لنشر الوعي البيئي بالتغير المناخي واتخاذ إجراءات وسن التشريعات والقوانين وكذلك متابعة تطبيقها بجدية.وأشار إلى أن بعض الدول لا يوجد لديها تشريعات لحماية البيئة؛ وإن وجدت تنقصها متابعة التطبيق لتوفير هذه الحماية؛ مما يحتم سن المزيد من التشريعات والقوانين لوضع حد للاختلالات البيئية؛ مؤكدًا أهمية تكامل الجهد الجماعي بين جميع دول العالم لحماية البيئة والحفاظ عليها وفقاً لاستراتيجية بيئية موحدة.وشدّد التويجري على أن الهيئات والجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تسعى جاهدة لمساندة جهود الحكومات في الدول العربية لمواجهة التغيرات المناخية والإصحاح البيئي.// انتهى //17:07ت م0141