الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسيشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، في جلسة بعنوان "الألعاب الإلكترونية تعتلي بالجميع" في مبادرة مستقبل الاستثمار "FII" بنسختها السادسة التي ستقام في الرياض خلال المدة من 25 إلى 27 من شهر أكتوبر الجاري.وسيستعرض سموه خلال مشاركته المبادرة الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخرًا، ودورها في تطوير صناعة وتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية وجعل المملكة مركزًا للعبة، وماهية الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية, وسيتطرق لمكامن القوة والإمكانات التي يمتلكها قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، حيث تعزز مكانتها بجعلها قادرة على تحقيق الريادة العالمية بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى الإمكانات التي تحظى بها من بنية تحتية مادية مهيأة وسوق محلي كبير في ظل وجود عدد كبير من المواهب التي بالإمكان دعمها وتأهيلها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد أطلق في شهر سبتمبر الماضي الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2030، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.// انتهى //17:09ت م0143