الخرطوم 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستنطلق في مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة السودانية الخرطوم غدًا، اجتماعات الدورة الـ 55 للمجلس التنفيذي للمنظمة، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة للدورة الحالية من 8 دول عربية هي: لبنان، فلسطين، السودان، البحرين، المغرب، اليمن، جزر القمر، وموريتانيا.ويناقش الاجتماع مجموعة من البنود الفنية والمالية المدرجة في مشروع جدول أعمال المجلس، التي تبين سير العمل خلال الفترة ما بين المجلسين السابق (54) والمجلس الحالي (55) ومنها تقرير المدير العام حول المشروعات والأنشطة التي قامت بها الإدارة العامة، وسير العمل في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 ، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي ، والإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 ، إضافة إلى قضية الأمن الغذائي العربي ، والجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.// انتهى //17:20ت م0144