صامطة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسبدأت الكلية التقنية بمحافظة صامطة اليوم، التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:https://adm.tvtc.gov.sa/registration .وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة أيام، سيكون متاحاً في تخصصات تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية إدارة أنظمة الشبكات، وتقنيات محاسبية، وتقنية الإنشاءات المدنية، وتقنية الإنشاءات المعمارية، وتقنية المساحة.ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني " بوابة قبولي " وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، مبينا أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد مراجعته لمقر الكلية.// انتهى//17:23ت م0145