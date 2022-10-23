الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، برئيس مجموعة عمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي الدكتور تيل بلوم، والوفد المرافق له.ونُوقِشت خلال الاجتماع سبل توطيد التعاون والتبادل بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وبُحِثت طرق التنويع الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والتنموية، وتوثيق العلاقات الإنسانيّة، والتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.// انتهى //17:48ت م0147