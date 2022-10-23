الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسنظم الاتحاد السعودي لكرة الطائرة دورة الحكام المستجدين في محافظة شقراء التي اختتمت أمس بالتنسيق مع معهد إعداد القادة ،وشارك فيها 25 مشاركًا، وحاضر فيها الحكم الدولي محمد الحناكي.وعقد الجانب النظري والعملي للدارسين في الدورة في نادي الوشم بمحافظة شقراء وأشرف على الاختبارات في ختام الدورة الحكم العالمي أمين الطريفي والحكم الدولي عبدالعزيز الرميحي.وقدمت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة بالشكر لمدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء عبدالمحسن العبد الوهاب،ـ وكذلك رئيس نادي الوشم بمحافظة شقراء على حسن تعاونهم في إقامة الدورة.وتحرص إدارة الحكام في الاتحاد على تنظيم العديد من الدورات التحكيمية في مختلف مناطق المملكة لتكوين قاعدة صلبة من الحكام وبناء جيل واعد للتحكيم السعودي.// انتهى //18:00ت م0151