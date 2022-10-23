عام / فتح باب القبول بالكلية التقنية بطبرجل
الأحد 1444/3/27 هـ الموافق 2022/10/23 م واس
طبرجل 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واس
بدأت الكلية التقنية للبنين بطبرجل باستقبال طلبات القبول على برامج الدبلوم الصباحي، وذلك لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في أربعة أقسام وتخصصاتها: الدعم الفني، الإدارة المكتبية، ميكانيكا السيارات، القوى الكهربائية.
وأوضحت الكلية أن المتدرب يمنح مكافأة شهرية قدرها 990 ريالًا، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 2 ربيع الآخر على البوابة الإلكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي:
https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/default.aspx.
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18:27ت م
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