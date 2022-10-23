طبرجل 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسبدأت الكلية التقنية للبنين بطبرجل باستقبال طلبات القبول على برامج الدبلوم الصباحي، وذلك لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في أربعة أقسام وتخصصاتها: الدعم الفني، الإدارة المكتبية، ميكانيكا السيارات، القوى الكهربائية.وأوضحت الكلية أن المتدرب يمنح مكافأة شهرية قدرها 990 ريالًا، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 2 ربيع الآخر على البوابة الإلكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي:https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/default.aspx.// انتهى //18:27ت م0155