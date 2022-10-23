الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسدشنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من الإطلاقات والمبادرات على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2022، التي انطلقت بافتتاح المعرض المصاحب المخصص للمنتجات التقنية المحلية، وأعلنت عن المنتجات الفائزة بجائزة الابتكار التعاوني، وإطلاق أول دليل للمنتجات التقنية المحلية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الإعلان عن انضمام مجموعتين جديدتين لمبادرة المجموعات الاستشارية التي أطلقتها الهيئة العام الماضي.وشهد معرض المنتجات المحلية التقنية مشاركة 35 شركة تقنية محلية استعرضت منتجاتها التقنية ومنتجات تقنية سلسلة الكتل Blockchain، فيما يهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات التقنية المحلية وقصص نجاحها، وتحفيز الإنتاج التقني المحلي.وأعلنت الهيئة أيضًا فوز أربعة منتجات تقنية محلية لشركات ريادية بجائزة الابتكار التعاوني التي تقدمها الهيئة على هامش أعمال المنتدى، والهادفة لتمكين المنتجات التقنية المحلية ودعمها للمنافسة عالمياً وتشجيع مزودي الخدمات على ابتكار منتجات بالتعاون مع المستخدم النهائي.وفاز منتج "Avilo" لشركة الأبحاث وتطوير الأعمال التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومنتج "مجلس تك" لشركة "شور العالمية للتقنية" ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنتج "صلني" لشركة "بزنس بلس للمصانع" والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ومنتج "Whitehelmet" لشركة "وايت هلمت" والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.كما أطلقت الهيئة أول دليل للمنتجات التقنية المحلية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل الوصول لكل المنتجات المطورة من الشركات العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، والإسهام في رفع الوعي بها وتعزيز موثوقيتها وتنافسيتها؛ تحقيقًا لإستراتجية الهيئة في تطوير المنتجات وزيادة قيمتها المضافة في الاقتصاد الرقمي. ويحتوي الدليل الذي أطلقته الهيئة على 88 منتجاً للشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة مصنفة وفقًا لأعمالها.وكشفت الهيئة عن انضمام مجموعة "كبار مستخدمي خدمات تقنية المعلومات" و"الجهات الداعمة" لمبادرة المجموعات الاستشارية التي سبق أن أطلقتها الهيئة العام الماضي، فيما تهدف الهيئة إلى تعزيز أوجه التواصل والتعاون من منظور شمولي بين أصحاب المصلحة لتحقيق النمو والتمكين لسوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة.// انتهى //18:33ت م0156