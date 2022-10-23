الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بالرياض غداً، بالتعاون مع مسرح (كيف)، دورة التأليف المسرحي ومنهجية الكتابة المشتركة، للكاتب ياسر مدخلي، الحائز على جائزة الشارقة للتأليف المسرحي والجائزة الوطنية في المسرح والفنون الأدائية.وتهدف الدورة إلى تأسيس "غرفة للكتابة المشتركة " مع عدد من الموهوبين في التأليف الدرامي للعمل على مشاريع كيف للتأليف؛ لتأهيل الموهوبين وتمكينهم من استثمار طاقاتهم الإبداعية.وكشف المدير العام للجمعية خالد الباز أن الدورة تأتي ضمن اهتمامات الجمعية بالشباب وتنمية مواهبهم، حيث تتطلع الجمعية دوماً إلى عقد الشراكات التي من شأنها الإسهام في رعاية المبدعين بالتعاون مع الجهات التي تنسجم أهدافها مع الجمعية.// انتهى //19:08ت م0160