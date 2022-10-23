الطائف 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم، بأمين الطائف المكلف المهندس يوسف الصايغ.واستُعرِض خلال الاجتماع ونُوقِش عدد من التوجهات والخطط المستقبلية لمحافظة الطائف، ومتابعة عدد من الموضوعات والخدمات البلدية الجاري تنفيذها خلال المدة المقبلة بأمانة المحافظة والبلديات التابعة لها. ونوه سموه بأهمية الخدمات التنموية البلدية في المحافظة؛ لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة على مستوى المحافظة، أكد سموه على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم كامل لتقديم خدمات ومرافق بلدية متطورة تصب في صالح المواطنين.// انتهى //19:32ت م0162