الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأشاد الفارس البريطاني بين ماير المتوج بالأول في الترتيب العام لبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بمستوى التنظيم العالي للمسابقة، وحفاوة الاستقبال، والحضور الجماهيري الكبير وتفاعلهم مع المتسابقين.ونوّه ماير بحجم الاستعداد لهذا الحدث العالمي والتنافس في تقديمه على أعلى مستوى، مؤكداً أن ذلك يعزز من كون المملكة وجهة عالمية مثالية لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، مشيراً إلى التنافس مع المتسابقين الذي لم يكن سهلاً بحسب رأيه، لافتاً الانتباه إلى أن الانطلاقة في القفز من أهم الخطوات لفوز أي فارس.بدوره، نوَّه الحائز على المركز الثالث كريستيان أهلمان في الترتيب العام بتنظيم المملكة المميز للبطولة التي تحظى بمتابعة عالمية كبيرة، موضحًا أن استضافة موسم الدرعية لهذا الحدث العالمي زاد من حجم الاهتمام الجماهيري له، حيث تعد رياضة الفروسية من الرياضات التي تحظى بمتابعة عالمية.// انتهى //19:33ت م0163