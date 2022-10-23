الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 36 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات في منافذ البيع في جميع مناطق المملكة.يأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية التي تجاوز عددها 16 ألف جولة شملت منافذ البيع والأسواق التجارية والمستودعات والمخازن للوقوف على السلع والمنتجات، والتحقق من امتثال المنشآت بأنظمة الوزارة.ويبلغ إجمالي السلع والمنتجات التي تخضع لعملية الرصد 280 سلعةً ومنتجاً تُرصَد عبر برنامج إلكتروني بواسطة مراقبي الوزارة في جميع مناطق المملكة لتُتابَع مستويات الأسعار بدقة، وتُتخَذ الإجراءات الفورية في حال وجود مخالفات تجارية.وتستهدف الجولات الرقابية متابعة وفرة المنتجات وبدائلها المناسبة وضمان تعدد مورديها؛ وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلك.// انتهى //20:22ت م0165