الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسيلتقي المنتخب الوطني الاول لكرة القدم الشاطئية -غداً- بنظيره البحريني في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الحالي في مملكة البحرين، الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في إمارة دبي في المدة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل وبطولة نيوم الدولية التي ستقام في المدة من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل.ميدانيًا، أدى لاعبو (أخضر الصالات)، اليوم (الأحد)، تدريباتهم اليومية على الملعب الترابي التابع للاتحاد البحريني لكرة القدم بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياغو سوزا، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى مدتين (صباحية ومسائية)، إذ خضع اللاعبون لتمارين لياقية مكثفة في التدريبات المدة الصباحية، فيما نُفِّذ عدد من الجمل الفنية في تدريبات المدة المسائية، لتختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة تدريبية على كامل الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين، بما فيهم الثنائي خالد وهيب وعلي الاصقه بعد تماثلهما للشفاء.يذكر بأن (أخضر الشاطئية) يواصل تدريباته اليومية في مملكة البحرين استعدادًا للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer، بعد أن أسفرت القرعة عن وجوده في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.// انتهى //20:26ت م0166