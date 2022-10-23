القاهرة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب إيسواتيني بطل جنوب أفريقيا سلبياً دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقة تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين منتخبي مصر وإيسواتيني يوم الأحد المقبل على ملعب الإسكندرية، حيث يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل للدور الثالث من التصفيات تحقيق الفوز بأي نتيجة.// انتهى //20:40ت م0168