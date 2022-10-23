الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأعلنَ المركزُ الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي " إطلاقَ تطبيق "كشف"، ويأتي إطلاق التطبيق؛ بهدف توفير الحلول لكشف تسربات المياه داخل عقارات المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة.ويعدُّ تطبيقُ كشف للهواتف الذكية أحد الحلول التي تسهم في ربط المستفيدين مع مقدمي خدمة الكشف المؤهلين من قبل المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي"، إذ يتيح التطبيق للمؤسسات والشركات تقديم خدمة كشف تسربات المياه للمستفيدين في عقاراتهم، بالإضافة إلى تمكين عملاء "كشف" من اختيار الشركة المناسبة للقيام بعملية كشف التسربات، كما يقدم للعملاء تقريراً بعد انتهاء عملية الكشف، ويتيح لهم تقييم تجربتهم مع المؤسسات والشركات.يذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" أطلق حملة على منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف حثِّ أصحاب الاستهلاكات المرتفعة إلى تحميل تطبيق كشف وفحص التسربات داخل عقاراتهم من خلال طلب مقدم الخدمة المناسب عن طريق التطبيق؛ للحفاظ على الثروة المائية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما تجدر الإشارة إلى أن العمل على تطوير وتحديث التطبيق يجري بشكل مستمر بإضافة المزيد من الخصائص والمزايا في النسخ والتحديثات القادمة.// انتهى //21:27ت م0173