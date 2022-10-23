لندن 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسفاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب "تتونهام ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.بهذه النتيجة، واصل نيوكاسل يونايتد تحقيق نتائجه الإيجاببة لهذا الموسم وقفز إلى المركز الربع في سلم الترتيب برصيد 21 نقطة ، فيما بقي تتونهام على رصيده السابق 23 نقطة في المركز الثالث.//انتهى//21:27ت م0174