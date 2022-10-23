حائل 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسحقَّقَت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بطولة الجودو للجامعات السعودية التي نظَّمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن فعاليات الموسم الرياضي الثالث عشر للطلاب، واستضافتها جامعة حائل خلال المدة من 24 - 26 ربيع الأول 1444هـ بمشاركة 80 طالباً من 12 جامعةً وكليةً.وحسمت الجامعة الإسلامية المركز الأول مُحَقِّقَةً (52) نقطةً في المجموع العام، فيما جاءت جامعة أم القرى في المركز الثاني بـ (50) نقطةً، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثالث بـ (36) نقطةً.وجاءت النتائج الفردية على النحو التالي:- في وزن 60 كجم:الأول: الحسن نايف - جامعة أم القرى.الثاني: خالد الحربي - جامعة حائل.الثالث: عبدالله العجمي - جامعة الملك عبدالعزيز.الثالث (مكرر): عبدالبصير رجب - جامعة الملك سعود.- وفي وزن 66 كجم:الأول: عماد بن محمد الردَّادي - جامعة أم القرى.الثاني: عبدالمجيد كيتينوف - الجامعة الإسلامية.الثالث: محمد داخكيلكوف - الجامعة الإسلامية.الثالث (مكرر): فواز بن سعد مطر - جامعة حائل.- وفي وزن 73 كجم:الأول: عبدالعزيز سليم - جامعة الملك عبدالعزيز.الثاني: عبدالرؤوف ميمني - جامعة الأعمال.الثالث: إبراهيم ساليمورسيف - الجامعة الإسلامية.الثالث (مكرر): جاسر الردَّادي - أم القرى.- وفي وزن 81 كجم:الأول: إسلام كوبايف - الجامعة الإسلامية.الثاني: عبدالعزيز الزويد - جامعة أم القرى.الثالث: علي شاكر دنديني - جامعة الملك سعود.الثالث (مكرر): أحمد أبوخمسين - جامعة الإمام عبدالرحمن.- في وزن 90 كجم:الأول: مرات أبا كوف - الجامعة الإسلامية.الثاني: أغزون اليلي - جامعة القصيم.الثالث: رمضان حمخايف - جامعة الملك سعود.الثالث (مكرر) عبدالله بن محمد المطيري - جامعة الإمام عبدالرحمن.- وفي وزن 100 كجم:الأول: ريان هيثم الحمدي - جامعة الملك عبدالعزيز.الثاني: بهرام حمروقولوف - جامعة الملك سعود.الثالث: محمد حسن أبكر - جامعة أم القرى.الثالث (مكرر): أخياد خنغاشويل - الجامعة الإسلامية.- وفي وزن +100 كجم:الأول: عبدالرحمن الشومر - جامعة حائل.الثاني: آدم ازدويف - الجامعة الإسلامية.الثالث: إسلام باليف - جامعة الملك عبدالعزيز.الثالث (مكرر): أولانبيك أولو - جامعة أم القرى.وأثنى مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي على النجاح الذي تحقق ومستوى التنافس العالي بين الجامعات المشاركة، الذي ظهر مبكراً بالإقبال الكبير من الجامعات، التي حرصت على المشاركة في هذه البطولة وتحقيق بطولتها، وثمَّن دور الجهات التنظيمية في جامعة حائل وجهودها لإخراج البطولة بشكل يليق بحجم هذا الحدث الرياضي، مهنئاً الجامعات التي حقَّقت المراكز الأولى في البطولة.// انتهى //21:29ت م0175