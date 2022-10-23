الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسنيابةً عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, حضرَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف أمين المنطقة اليوم, حفلَ سفارة المجر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في الرياض.وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقرَّ الحفل سفيرُ المجر لدى المملكة بالاش سيلماشي، وعددٌ من منسوبي السفارة.حضرَ الحفلَ مديرُ الإدارةِ العامةِ لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //21:42ت م0176