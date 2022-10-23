عام / فرع الكلية التقنية للبنين بخميس مشيط يبدأ التسجيل للفصل التدريبي الثاني
الأحد 1444/3/27 هـ الموافق 2022/10/23 م واس
أبها 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واس
بدأ فرع الكلية التقنية للبنين بمحافظة خميس مشيط اليوم، التسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration .
وأوضحت الكلية أن التسجيل - الذي يستمر خمسة أيام- سيكون متاحاً في تخصص تقنية شبكات الحاسب الآلي، داعيةً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للاطلاع على الشروط والمزايا، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.
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