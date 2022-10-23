أبها 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسبدأ فرع الكلية التقنية للبنين بمحافظة خميس مشيط اليوم، التسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration .وأوضحت الكلية أن التسجيل - الذي يستمر خمسة أيام- سيكون متاحاً في تخصص تقنية شبكات الحاسب الآلي، داعيةً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للاطلاع على الشروط والمزايا، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.// انتهى //21:51ت م0177