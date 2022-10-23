الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأصدرَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف، أمين منطقة الرياض، قرارات بتكليف عدد من الوكلاء المساعدين ومديري العموم؛ بهدف الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية لتحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.وتضمَّنَت قرارات سموِّه تكليف كلٍّ من صاحب السمو الأمير عبدالله بن مشاري بن عيَّاف وكيلاً مساعدًا لدعم الاستثمار، الدكتور فيصل العصيمي وكيلاً مساعدًا لمشاريع البِنية التحتية، المهندس خالد الرويشد وكيلاً مساعدًا لشؤون البلديات الفرعية، المهندس عبدالإله المشعل وكيلاً مساعدًا لشؤون بلديات المنطقة، المهندس ماهر عريجة وكيلاً مساعدًا للامتثال والإصحاح البيئي، المهندس عيد السبيعي وكيلاً مساعدًا لصيانة شبكات الطرق، إبراهيم الناصر وكيلاً مساعدًا للشؤون المالية، المهندس صالح السيف وكيلاً مساعدًا للتخطيط العمراني، المهندس سامي الزكري وكيلاً مساعدًا للإستراتيجية والتميز المؤسسي، ماجد الدغفق مشرفًا عامًّا على مركز تجربة العميل.وشملت القرارات تكليف كلٍّ من الدكتور حمد الصيعري مديرًا عامًّا للدراسات والتطوير الحضري، المهندس خلف الدلبحي مديرًا عامًّا للدراسات وضمان الجودة، علي الصقيه مديرًا عامًّا للحوكمة والمخاطر والالتزام، خالد النفسية مديرًا عامًّا للتمكين التنموي، المهندس زامل الشمري مديرًا عامًّا لصيانة الإنارة، حمد بن خضير مديرًا عامًّا للابتكار وتطوير الأعمال، المهندس عبدالعزيز العصيمي مديرًا عامًّا لتحسين تجربة العميل، أحمد العيسى مديرًا عامًّا للشراكة مع السكان، الدكتورة سارا السديري مديرًا عامًّا لمكتب إدارة البيانات، المهندس فواز الغامدي مديرًا عامًّا للتشريعات والاستدامة البيئية، المهندس عبدالله القحطاني مديرًا عامًّا لخدمة العملاء، تركي العطيشان مديرًا عامًّا للتسويق والعلاقات المؤسسية.ونصَّت قرارات سموِّ الأمين على تكليف كلّ من المهندس عبدالعزيز السلمان مديرًا عامًّا للمحاور والجسور والأنفاق، المهندس صالح العتيبي مديرًا عامًّا للإصحاح البيئي، المهندس بندر الحربي مديرًا عامًّا لتطوير ودعم البلديات الفرعية، المهندس فيصل القحطاني مديرًا عامًّا لصيانة شبكات السيول، الدكتورة ولاء الناصر مديرًا عامًّا لذكاء الأعمال ودعم القرار، عبدالرحمن الحكران مديرًا عامًّا للاستثمار وعلاقات المستثمرين، عبداللطيف القطاع مديرًا عامًّا للتواصل الداخلي، المهندس علي آل ملوذ مديرًا عامًّا للدعم والمساندة الاستثمارية،المهندس عبدالرحمن الزايد مديرًا عامًّا لتطوير وإدارة المحافظ الاستثمارية، المهندس أسامة الغفيلي مديرًا عامًّا لخدمات المدن الذكية.// انتهى //21:58ت م0180