القاهرة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأقيمت منافسات اليوم الثاني عشر من بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 حتى 28 أكتوبر.وشهد اليوم إقامة منافسات 50 متراً بندقية 3 أوضاع للرمي "رجال وسيدات"، و 25 متراً مسدساً "رجال وسيدات".وفي منافسات 50 متراً بندقية 3 أوضاع للرمي -فرق سيدات- تمكَّن منتخب ألمانيا من إحراز الميدالية الذهبية، وحصل منتخب سويسرا على الميدالية الفضية، فيما فاز المنتخب الصيني بالبرونزية.وعلى مستوى منافسات 25 متراً مسدس -فرق سيدات- حصل منتخب الصين على المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاء منتخب الهند في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفاز منتخب ألمانيا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.وفي منافسات 50 متراً بندقية 3 أوضاع للرمي -فرق رجال- فاز منتخب النرويج بالميدالية الذهبية متفوقاً على منتخب فرنسا صاحب الميدالية الفضية، فيما حصل منتخب الهند على الميدالية البرونزية.وعلى مستوى منافسات 25 متراً مسدس سريع -رجال- حصل منتخب كوريا الجنوبية على الميدالية الذهبية، فيما فاز منتخب فرنسا بالميدالية الفضية، بينما حقَّق المنتخب الباكستاني الميدالية البرونزية.يُذكر أن بطولة العالم للرماية تقام بمشاركة أكثر من 1041 رامياً وراميةً من 88 دولةً من أنحاء العالم.//انتهى//22:01ت م0181