مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسوقَّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - اليوم - مذكرةَ تفاهم مع جامعة الطائف؛ بهدف التطوير في عدد من المجالات التدريبية والتطوعية والبحث والاستشارات، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، وإمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بليلة ، وفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله الجهني.ويأتي توقيع هذه المذكرة للدور الرائد لجامعة الطائف بصفتها مؤسسة علمية ومنارة علمية معرفية في مجال التدريب والاستشارات والبحوث والإمكانيات التي تتمتع به الجامعة ، والقدرات الأكاديمية التي تتميز به، حيث اتفق الطرفان على توقيع هذه المذكرة لتحقيق الأطر العامة لتحقيق التعاون البنَّاء بينهما فيما يحقق المصالح العامة وفقاً لعدد من البنود، منها: التدريب والبرامج الأكاديمية، والعمل التطوعي، والبحث العلمي والاستشارات، والمؤتمرات والبرامج.// انتهى //22:01ت م0182