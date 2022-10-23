سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية بمناسبة أدائها اليمين الدستورية
الأحد 1444/3/27 هـ الموافق 2022/10/23 م واس
جدة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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22:10ت م
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