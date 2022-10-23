جدة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.وعبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //22:11ت م0186