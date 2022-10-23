تربة حائل 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسيرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل غداً الأثنين الحفلَ الختامي، لمهرجان مزاد الإبل في تربة الذي تنظِّمُه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع إمارة المنطقة.وأوضحَ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان أن رعاية سمو أمير المنطقة يأتي تتويجاً للنجاح الذي تحقَّق، واحتفاءً بجميع ملاك ومحبي الإبل الذين تميزوا بمشاركتهم، متطرِّقاً لأدوار الهيئة ومهامها المتنوعة، ومنها إقامة هذه الفعالية التي تسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في المنطقة، وتدعم السياحة البيئية، وتفعِّل الموروث في مدينة تربة حائل، التي تعدُّ موقعاً متميزاً للإبل وملاكها, بالإضافة إلى دعمها المنتجَ المحلي وخلق فرص وظيفية دائمة وفرص موسمية.// انتهى //22:52ت م0188