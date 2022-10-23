الطائف 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واساحتفت جامعة الطائف - ممثلةً في إدارة الإرشاد الجامعي ولجنة تعزيز الصحة النفسية اليوم- بمناسبة العالمي للتوعية بالتأتأة, حيث أقامت ندوة ومعرضًا بعنوان :"اضطرابات التخاطب وآثارها النفسية والاجتماعية (دعني أتحدث)".وتضمَّنَت الندوة التي شاركَ فيها عددٌ من المتخصصين وأصحاب التجارب, محاورَ عدة في مجالات توعية الجميع بكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكلام والتخاطب واضطراب النطق المعروف بالتأتأة، عبر تفعيل الأنشطة التوعوية الهادفة لرفع الوعي الصحي للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، والحثِّ على اتباع السلوكيات السليمة، والتوعية بالتأتأة وأسبابها.وتناولت محاور الندوة, الحديث عن مجموعة من الموضوعات ومنها, اضطرابات التخاطب وتصنيفاتها المختلفة، والتعريف باضطراب التأتأة، والعلاج المعرفي السلوكي للتأتأة، والتدخلات المختلفة لحالات اضطرابات التخاطب، والجوانب النفسية المعيقة للتعافي من التأتأة، وعرض تجارب أشخاص مبدعين عانوا من التأتأة// انتهى //22:54ت م0189